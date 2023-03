Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Farbschmierereien an Schaufenster eines Friseurgeschäfts

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäfts in der Hauptstraße mit Farbe beschmiert. Die Unbekannten besprühten die Scheibe mit verschiedenen Schriftzügen der Zahl 31 und richteten so mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Farbschmierern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell