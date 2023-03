Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen eines Ladendiebstahls

Gosheim (ots)

Die Polizei in Wehingen sucht einen Zeugen eines Ladendiebstahls. Am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, haben zwei Jugendliche im Einkaufsmarkt Netto in der Daimlerstraße einen Ladendiebstahl begangen. Ein unbekannter Kunde hat die Mitarbeiterinnen auf den Vorfall aufmerksam gemacht, wodurch die beiden 14 und 15 Jahre alten Mädchen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnten. Sie hatten zuvor Waren in ihre Taschen gesteckt und wollten den Einkaufsmarkt ohne dafür zu bezahlen verlassen. Die Polizei Wehingen bittet nun den unbekannten Zeugen sich unter der Telefonnummer 07462 2140 zu melden.

