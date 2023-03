Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Hans-Kraut-Straße

Spaichingen (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 9 Uhr, ist auf Hans-Kraut-Straße ein Unfall passiert, bei dem sich ein Autofahrer leicht verletzt hat. Ein 71-jähriger Mann schob einen VW Golf die Hans-Kraut-Straße bergabwärts an, da die Batterie des Wagens leer war. Als der VW ins Rollen kam, sprang der Autofahrer in das Auto. Jedoch erlangte er nicht die Kontrolle über seinen Wagen, weshalb dieser über die Robert-Bosch-Straße hinwegfuhr, über die angrenzenden Bahngleise schanzte und in einem Maschendrahtzaun auf dem Gelände des Drachenfliegervereins zum Stehen kam. Beim Sprung in den VW verletzte sich der 71-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Eine Gefahr für den Bahnverkehr bestand nicht. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung des Autos. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

