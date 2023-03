Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Lkrs. SBK) Lagerhalle wird Raub der Flammen 02.03.2023

Mönchweiler (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend in einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Mönchweiler zu einem Brandausbruch. In der Halle waren landwirtschaftliche Fahrzeuge und Erzeugnisse gelagert. Ein Teil des Inventars konnte von den Besitzern noch vor den Flammen gerettet werden. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr brannte ein Großteil der Halle ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse ein Raub der Flammen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500.000 - 750.000 Euro. Das Brandobjekt liegt außerhalb von bebautem Gebiet. Die FFWen Mönchweiler, Königsfeld und St. Georgen waren mit insgesamt 45 Kräften im Einsatz. Das DRK war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

