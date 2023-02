PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand nach vorangegangener Körperverletzung +++ 18-Jährige verfolgt und geküsst +++ Diebstahl aus Pkw +++ Beschädigung eines Schulgebäudes

Hofheim (ots)

1. Widerstand nach vorangegangener Körperverletzung, Bad Soden, Königsteiner Straße, Montag, 20.02.2023, 21:45 Uhr bis 22:45 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Bad Soden in einer in der Königsteiner Straße gelegenen Grünanlage zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei 19- und 20-Jährigen. Die mutmaßlichen Täter leisteten im Nachgang Widerstand gegen ihre Festnahme. Eine Gruppe von vier jungen Männern hielt sich gegen 22:00 Uhr in der hinter einem Discounter gelegenen Grünanlage auf, als plötzlich zwei circa gleichaltrige, junge Männer auftauchten. Nach einem kurzen Gespräch hätten die zwei Unbekannten je ein Mitglied der Gruppe angegriffen und in das Gesicht geschlagen. Die Vierergruppe flüchtete daraufhin und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten sofort nach den Tätern und konnten zwei 17- und 18-Jährige kontrollieren, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung übereinstimmte. Den zwei Personen wurde, aufgrund ihres an den Tag gelegten aggressiven Verhaltens, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt. Als die Einsatzkräfte sich im weiteren Verlauf zu den Geschädigten begaben um den Sachverhalt weiter aufzunehmen, tauchten die zwei zuvor Kontrollierten wieder auf, lamentierten herum, gingen trotz Platzverweis direkt auf die Polizeistreifen zu und gaben sich währenddessen aggressiv. Da auch ein erneuter Hinweis auf den schon erfolgten Platzverweis keine Wirkung zeigte, sollten die zwei jungen Männer festgenommen werden. Hiergegen wehrten sich beide und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Währenddessen wurden die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht. Insgesamt vier Beamte wurden verletzt. Im Anschluss an die Festnahme erfolgte ein Verbringen auf eine Polizeidienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem wurden aufgrund ihrer Alkoholisierung Blutentnahmen durchgeführt, wurde der 17-Jährige an seinen Vater übergeben und der 18-Jährige von der Dienststelle entlassen.

2. 18-Jährige verfolgt und geküsst,

Eppstein, Auf dem Wingertsberg, Montag, 20.02.2023, 14:50 Uhr

(he)Gestern Nachmittag verfolgte ein unbekannter Mann eine 18-jährige Eppsteinerin bis zu ihrer Wohnanschrift, küsste sie dort gegen ihren Willen und flüchtete dann. Die junge Frau erklärte, dass sie gegen 14:30 Uhr vom Bahnhof Eppstein über die Rossertstraße in die Straße "Am Wingertsberg" gegangen sei. Schon am Bahnhof sei ihr der spätere Täter aufgefallen, welcher sie scheinbar verfolgte. In der Straße "Am Wingerstberg" habe sie der Mann dann in gebrochenem Englisch angesprochen und gefragt, ob er sie küssen dürfe. Dies habe die 18-Jährige direkt verneint. Daraufhin habe sie der Unbekannte an den Armen festgehalten und auf den Mund geküsst. Anschließend sei der Mann in Richtung Rossertstraße weggegangen. Beschreibung des Täters: Circa 20 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, circa 1,60 Meter, kurze schwarze haare, weiße Jacke, schwarze Stiefel in Knöchelhöhe, evtl. grauer Jogginganzug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu dem Täter

3. Beschädigung eines Schulgebäudes,

Sulzbach, Klosterhofstraße, Freitag, 17.02.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 08:00 Uhr

(sun)Am Wochenende warfen unbekannte Täter in Sulzbach mehrere Glasflaschen auf ein Schulgebäude. Mehrere Fenster und Eingangstüren wurden teils erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 von der Polizeistation in Eschborn entgegengenommen.

4. Diebstahl aus Pkw,

Kelkheim-Münster, Breslauer Straße, Montag, 20.02.2023, 12:15 Uhr bis 23:00 Uhr

(sun)In Kelkheim-Münster entwendeten unbekannten Täter aus einem geparkten Pkw zwei Sporttaschen. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 12:15 Uhr und 23:00 Uhr in der Breslauer Straße. Den Pkw öffneten die Diebe auf unbekannte Art und Weise. In den Sporttaschen befanden sich mehrere Kleidungsstücke, Hygieneartikel und auch ein medizinisches Gerät. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 3.400 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0.

