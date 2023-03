Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Erneut Durchsuchungsaktion der Polizei nach vermisstem 61-Jährigen aus Villingen (02.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag plant die Polizei eine erneute Suchaktion nach dem seit über zwei Monaten vermissten Dirk Brünker aus Villingen. Dirk Brünker war am 23. Dezember 2022 auf dem Nachhauseweg in der Villinger Innenstadt spurlos verschwunden. Seitdem gibt es keine Hinweise auf seinen Verbleib. Heute wird erneut ein größeres Waldgebiet in Brigachtal, westlich der Ortsteile Klengen und Grüningen, durchsucht. An der Aktion sind über 100 Polizisten beteiligt. Zeugen, die Hinweise zum Vermissten geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter einer der folgenden Telefonnummern in Verbindung zu setzen: 0741 477-0 oder 07721 601-0. Die Beschreibung des Verschwundenen ist unter folgendem Link veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-vermisste-person/

