Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ Zu viel Promille auf dem E-Scooter ++ Betrunkener Radfahrer schläft seinen Rausch aus ++

Rotenburg (ots)

Junger Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht in der Schulstraße suchen die Beamten der Scheeßeler Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines silberfarbenen VW. Ein 8-jähriger Radfahrer sei am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr im Kreuzungsbereich Schulstraße/Friedrichstraße/Helvesieker Weg von dem Wagen des Mannes angefahren und dabei leicht verletzt worden. Nach der Kollision sei der Mann ausgestiegen und habe dem Jungen gesagt, dass er besser aufpassen solle. Dann habe er seine Fahrt fortgesetzt. Er wird als etwa 60 Jahre alter Mann mit lichtem, grauen Haar beschrieben. Der Unbekannte oder mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 04263/98516-0 zu melden.

Zu viel Promille auf dem E-Scooter

Rotenburg. Mit über 1,2 Promille ist ein 30-jähriger Mann als Fahrer eines E-Scooters am Dienstagabend in der Dresdener Straße in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Im Gespräch hatten die Beamten schnell bemerkt, dass der Mann alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Um zu verhindern, dass der 30-jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in diesem Zustand wieder auf seinen Scooter stieg, stellten sie das Fahrzeug kurzzeitig sicher.

Betrunkener Radfahrer schläft seinen Rausch aus

Heeslingen. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Zevener Polizei am Dienstagabend gegen 22 Uhr einen Radfahrer gemeldet, der in starken Schlangenlinien auf seinem Fahrrad an der Kreisstraße 130 zwischen Heeslingen und Brauel unterwegs und bereits mehrere Male gestürzt sei. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg nach dem Radler und fand ihn schlafend in einem Waldstück. Da der unverletzte Mann deutlich nach Alkohol roch, musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Unter Drogen auf dem E-Scooter

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Dienstagnachmittag die Fahrt von zwei jungen Leuten auf ihren E-Scootern gestoppt. Die 24-jährige Frau und der gleichaltrige Mann standen vermutlich unter dem Einfluss von Marihuana. Die Beamten waren gegen 14.15 Uhr in der Kivinanstraße auf das Duo aufmerksam geworden. Während der Kontrolle erkannten sie bei beiden Anzeichen für den Konsum von Drogen. Sie mussten eine Blutprobe abgeben.

Junger Fahranfänger bei Auffahrunfall verletzt

Stemmen. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 75 ist am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein 18-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Der junge Mann hatte vermutlich zu spät erkannt, dass eine 51-jährige Autofahrerin vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr mit seinem Skoda auf ihren VW Touran auf. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des VW und ihre 13-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Unfall auf dem Wirtschaftsweg - Zwei junge Männer verletzt

Anderlingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Waldstraße zwischen Anderlingen und Seedorf sind am Dienstagabend zwei junge Männer verletzt worden. Ein 18-jährige Fahrer eines Hyundai hatte gegen 19 Uhr auf dem Wirtschaftsweg die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum überschlug sich das Fahrzeug. Dabei zogen sich der Unfallverursacher und sein 17-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund achttausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell