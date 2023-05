Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte ++ Geldbörsen aus Autos geklaut ++ Fehler beim Abbiegen - Junge Autofahrerin verletzt ++ Baumaterial vom Neubau gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Bremervörde. Im Verlauf des Mittwochs sind zahlreiche, vorwiegend ältere Bremervörder Bürgerinnen und Bürger von falschen Polizeibeamten angerufen worden. So meldete sich ein Mann in einem Fall als Kriminalkommissar Alexander Stein. Er berichtete einem 73-Jährigen, dass es in der nahegelegenen Waldstraße zu einem Raubüberfall gekommen sei. Daran anknüpfend, versuchte er den Angerufenen vor allem nach seinen Besitzverhältnissen auszufragen. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Die Polizei rät weiterhin dringend, sich nicht auf diese Gespräche einzulassen und die Telefonate sofort zu beenden. Telefonische Abfragen nach Lebensumständen und sensiblen Daten werde es auch zukünftig durch echte Polizeibeamte nicht geben.

Geldbörsen aus Autos geklaut

Heeslingen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte aus zwei Autos zurückgelassenene Geldbörsen gestohlen. In der Jahnstraße öffneten sie auf unbekannte Weise die Fahrertür eines schwarzen Mazda, der verschlossen auf dem Hof eines Grundstücks stand. Aus dem Innenraum nahmen sie das Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt mit. In der Straße Wichelnkamp gingen die Täter ähnlich vor. Hier öffneten sie ebenfalls auf unbekannte Weise einen schwarzen Mercedes der A-Klasse. Auch in diesem Fall dürfte ihnen zuvor in dem Wagen ein Portemonnaie aufgefallen sein. Das nahmen sie ebenfalls mit. Da es im Zevener Raum in den zurückliegenden Wochen zu mehreren dieser Taten gekommen ist, rät die Polizei ausdrücklich Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegen zu lassen.

Fehler beim Abbiegen - Junge Autofahrerin verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 215 ist am Mittwochmorgen eine 20-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau hatte kurz vor 8 Uhr in Höhe der Berufsbildenden Schulen beim Abbiegen mit ihrem BMW den entgegenkommenden Lkw eines 51-jährigen Kraftfahrers vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich BMW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Baumaterial vom Neubau gestohlen

Selsingen. In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter von einem Neubau an der Granstedter Straße Baumaterial und Werkgegenstände gestohlen. Sie nahmen Teile eines Gerüsts, Drehstützen, Gerüstböcke und Klinkerdämmung im Wert von mehreren tausend Euro von der Baustelle im Neubaugebiet "Südlich Granstedter Straße" mit. Die Polizei geht davon aus, dass für den Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein dürfte. Deshalb werden Zeugen, denen zu Wochenbeginn verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, gebeten, sich unter Telefon 04284/92755-0 bei der Polizeistation in Selsingen zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Selsingen. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße "Lütten Horn" eingebrochen. Sie hatten zunächst erfolglos an einer Nebeneingangstür gehebelt. Dann brachen sie eine Terrassentür auf. In der Wohnung suchten die Täter nach Beute, wurde aber vermutlich nicht fündig. Der Schaden, den sie bei der Tat angerichtet haben, dürfte bei über zweitausend Euro liegen.

Hochwertige Traktoren-Technik gestohlen

Gyhum-Bockel. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in der Alten Dorfstraße hochwertige Technik eines Ackerschleppers gestohlen. Auf dem Hof des landwirtschaftlichen Anwesens öffneten sie die Tür der Fahrerkabine und bauten fachmännisch das Gerät zur Feldnavigation aus. Vom Dach des Traktors nahmen sie die dazugehörige GPS-Antenne aus einer Klickhalterung. Die Polizei geht in diesem Fall von einem Schaden von rund achttausend Euro aus.

