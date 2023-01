Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230126-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Kreisverkehr leicht verletzt

Brühl (ots)

Rettungskräfte bringen den Verletzten in ein Krankenhaus

Am Donnerstagmorgen (25. Januar) ist ein Radfahrer (44) bei einem Verkehrsunfall in Brühl leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein Autofahrer (66) mit dem 44-Jährigen in einem Kreisverkehr zusammen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Gegen sechs Uhr soll der 66-Jährige in seinem Passat auf der Bergerstraße in Richtung Berzdorfer Straße unterwegs gewesen sein. Gleichzeitig soll der Fahrradfahrer auf der Schildgesstraße in Richtung Sürther Straße gefahren sein. Im Kreisverkehr an der Kreuzung von Bergerstraße und Sürther Straße sei es dann zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten gekommen. Durch die Kollision sei der Radfahrer umgekippt und auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei zog er sich die leichten Verletzungen zu.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell