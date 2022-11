Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221130.3 Kreis Plön: Erneute Warnung vor "WhatsApp-Betrug"

Kreis Plön (ots)

In Plön haben sogenannte "WhatsApp-Betrüger" Dienstag einen vierstelligen Betrag von einer 66-Jährigen erbeutet. In einem weiteren Fall fiel ein 62-Jähriger aus Panker auf die gleiche Masche rein, konnte die Überweisung aber rechtzeitig rückgängig machen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Vorgehen der professionellen Betrüger ist immer gleich. Per Messengerdienst nehmen sie Kontakt zu ihren Opfern auf und geben sich als Verwandter aus ohne einen Namen zu nennen. In den Nachrichten wird mitgeteilt, dass man eine neue Telefonnummer habe und unter der alten Nummer nicht mehr erreichbar sei. In mehreren Nachrichten wird Vertrauen aufgebaut und schließlich eine finanzielle Notlage, oftmals verbunden mit der angeblichen Sperrung des Online-Bankings, vorgetäuscht. So drängen die vermeintlichen Verwandten die Geschädigten dazu, eine Überweisung vorzunehmen.

Die Polizei rät zu grundsätzlichem Misstrauen, wenn sich ein Verwandter mit unbekannter Rufnummer meldet und seinen Namen nicht nennt. Ein Anruf bei dem vermeintlichen Verwandten schafft in der Regel schnell Aufklärung, ob es sich möglicherweise um einen Betrug handelt. Auch Bitten um (Sofort-)Überweisungen oder Herausgabe der eigenen Konto- oder Kreditkartendaten sollten misstrauisch machen.

Matthias Arends

