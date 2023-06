POL-CLP: Einzelmeldung für die PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus PKW Am Donnerstag, 01. Juni 2023 zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter auf unbekannte Weise in einen an der Osterstraße verschlossen abgestellten PKW ein und entwendeten Bargeld aus dem PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen. Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Donnerstag, 01. Juni ...

mehr