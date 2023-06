Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Am Donnerstag, 01. Juni 2023 zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter auf unbekannte Weise in einen an der Osterstraße verschlossen abgestellten PKW ein und entwendeten Bargeld aus dem PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 01. Juni 2023 um 13:55 Uhr befuhr ein 34-jähriger Essener mit einem PKW die Wilhelmstraße in Essen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 34-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 01. Juni 2023 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Cloppenburger die Lindenallee in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass ein Drogenvortest positiv verlief, so dass hier der Verdacht einer Beeinflussung berauschender Mittel bestand. Gegen den 26-jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 02. Juni 2023 gegen 03:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Cloppenburger die Bether Straße in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,43 Promille. Gegen den 59-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

