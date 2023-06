Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Markhausen- Straßenverkehrsgefährdung/Zeugenaufruf Am Mittwoch, den 31.Mai 2023, gegen 18.00 Uhr wurden durch die Beamten im Bereich der Friedhofstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Während der Kontrollen befuhren zwei Kleinkrafträder/Roller das Gelände einer dortigen Tankstelle. Da an beiden Rollern keine Versicherungskennzeichen angebracht waren, sollten diese kontrolliert werden. Um sich der Kontrolle zu entziehen, flüchteten beide Rollerfahrer und fuhren mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h durch die Ortschaft Markhausen. Hierbei nutzten sie unter anderem auch Geh,-und Radwege und gefährdeten dort befindliche Fußgänger. Nachdem die Rollerfahrer zunächst erfolgreich flüchten konnten, wurde kurze Zeit später im Bereich des Friedhofes Markhausen eine Rollergruppe festgestellt. Hierunter befanden sich die beiden zuvor geflüchteten Roller, die beim Erscheinen der Polizei erneut flüchteten. Im Rahmen von Ermittlungen konnte einer der Fahrer jedoch ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Friesoyther. Weitere Ermittlungen zum zweiten Fahrer werden geführt. Gegen den 17-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die durch das Verhalten der beiden Fahrer gefährdet wurden oder Angaben zu den Fahrern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

