Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis Am Mittwoch, 31. Mai 2023 um 23:10 Uhr wurde in Cloppenburg, Am Dornkamp ein PKW, VW der mit einer Rad-/Reifenkombination geführt wurde, die für das Fahrzeug unzulässig war. Hierdurch war die Betriebserlaubnis erloschen. Es wurde gegen den 22-jährigen Cloppenburger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Mittwoch, 31. Mai 2023 um 08:00 Uhr befuhr eine 42-jähriger Visbeker den Budden-Mühlenweg in Höltinghausen. Als er an der Kreuzung zur Mühlenstraße nach rechts abbigen wollte kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 41-jährigen Emstekerin, welche die Mühlenstraße aus Richtung Halen kommend befuhr. Beide Unfallbeteiligen wurden leicht verletzt, wobei der Visbeker in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 3.000,- EUR geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 31. Mai 2023, um 23.35 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Garrel auf dem Düffendamm in Richtung Oldenburger Straße. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, versuchte die Frau auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Container zusammen. Durch den Unfall wurde die Garrelerin leicht verletzt.

Cloppenburg - Brand

In einem lebensmittelverarbeitenden Unternehmen in Cloppenburg am Werner-Eckart-Ring wurde am 31. Mai 2023 um ca. 22:20 Uhr eine Rauchentwicklung an einer Maschine entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg wurde alarmiert, rückte mit 40 Einsatzkräften zum Brandort aus und löschte das Feuer. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte somit verhindert werden. Es entstand lediglich Sachschaden, der auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt wird. Als Brandursache kommt mutmaßlich ein technischer Defekt in Betracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell