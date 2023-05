Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Montag, 29. Mai 2023, gegen 21.30 Uhr, hörte ein Anwohner im Neelandskamp Rufe aus seinem Garten und hielt Nachschau. Dort entdeckte er vier Personen, die sich in seinem Garten aufhielten. Auf Nachfrage, gaben diese an, dass sie nach einem Tier suchen würden. Als der Anwohner die Personen daraufhin aufforderte, den Garten zu verlassen, schlug ihm eine der Personen - ein ca. 18-jähriger Mann - ins Gesicht und hielt ihm derart am Arm fest, dass er dadurch verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die vier Personen seien dann in Richtung einer dortigen Tankstelle geflohen. Der junge Mann war in Begleitung eines weiteren jungen Mannes im ähnlichen Alter. Die anderen beiden Personen sollen ein kleiner Junge sowie ein junges Mädchen gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 26. Mai 2023, 15.00 Uhr und Dienstag, 30. Mai 2023, 6.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in der Straße Brookesch einen Baucontainer auf und entwendeten diverses Elektrowerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 30. Mai 2023, um 12.56 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass Sonderräder aufgezogen waren, ohne eine Änderungsabnahme. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 16.20 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Bösel auf der Sevelter Straße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt.

