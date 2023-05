Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung und Diebstahl an PKW In der Zeit vom Sonntag, 28.Mai 2023, 23:30 Uhr bis Montag, 29. Mai 2023, 10:15 Uhr wurde in Cloppenburg, Zum Brook ein PKW zerkratzt, zudem wurden die Radkappen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - ...

