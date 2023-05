BPOLD-B: Großschleusung bei Spremberg aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Mittwochmorgen entdeckte die Bundespolizei vier gestohlene Motorräder in einem Kleintransporter auf der Bundesautobahn 12. Einsatzkräfte nahmen den Fahrer, der eine Gasdruckpistole und ein Messer griffbereit bei sich trug, vorläufig fest. Gegen 05:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen in Richtung Polen fahrenden Mercedes Sprinter an ...

