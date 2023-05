BPOLD-B: Ohne Führerschein, aber dafür mit gestohlenen Motorrädern unterwegs

Berlin (ots) - In der Nacht zum Samstag besprühten Unbekannte in zwei kurz aufeinanderfolgenden Fällen mehrere S-Bahnwagen an den S-Bahnhöfen Yorckstraße und Plänterwald. In einem Fall bedrohten die Sprayer einen Bahnmitarbeiter. Kurz vor 1 Uhr zogen Unbekannte beim Halt einer S-Bahn der Linie S25 am S-Bahnhof Yorckstraße die Notbremse des Zuges und besprühten ...

