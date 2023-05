BPOLD-B: S-Bahnen großflächig besprüht - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots) - Samstagabend gerieten mehrere Personen in einer S-Bahn der Linie S7 aneinander. Beim Halt am Bahnhof Ostkreuz soll ein 22-Jähriger einem 55-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Gegen 18:30 Uhr befand sich der 55-Jährige gemeinsam mit seinen drei Begleitern in der S7 in Richtung Ahrensfelde, als beim Halt am S-Bahnhof Warschauer Straße eine ...

mehr