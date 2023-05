Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat vom 28/29.05.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, den 29.05.2023, gegen 00:30 Uhr befährt eine 20-jährige aus Goldenstedt zusammen mit ihren 19- und 18-jährigen männlichen Goldenstedter Beifahrern mit einem PKW Skoda die Straße Hof to Aite vom Stoppelmarkt kommend in Richtung Holzhausen. Aufgrund eines Wildwechsels verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stößt sie zunächst mit einem Verkehrsschild zusammen, ehe sich der PKW um die eigene Achse dreht und totalbeschädigt im Graben zum Stehen kommt. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen werden durch den Unfall nicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 28.05.2023, ist es gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Hörsten in Neuenkirchen-Vörden gekommen. Ein 65-jähriger aus Hollenseth beabsichtigt, mit seinem Pkw von der Straße Hörster Heide nach links auf die Straße Hörsten (L76) abzubiegen. Hierbei übersieht der 65-jährige einen 53-jährigen Motorradfahrer aus Bersenbrück, der die Straße Hörsten in Richtung der Autobahn befährt. Der Motorradfahrer beabsichtigte nach links auf die Straße Hörster Heide abzubiegen. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wird schwer verletzt. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Steinfeld - PKW Diebstahl-

In der Nacht vom 28/29.05.2023 kommt es in 49439 Steinfeld, Am Norderberg, zu einem Diebstahl eines hochwertigen PKW, Lexus, in der Farbe weiss. Der PKW befand sich zum Tatzeitpunkt unter einem Carport einer Doppelhaushälfte. Zeugen, denen Personen oder das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell