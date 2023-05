Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - PKW-Brand

Am 27.05.2023, um 21:53 Uhr, geriet ein auf einem Hof in der Von-Galen-Straße in 49696 Molbergen/OT Peheim abgestellter PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr in Peheim konnte den Brand vollständig löschen.

Cappeln - Mülltonnenbrand

Am 27.05.2023, in der Zeit von 22:08 Uhr bis 22:18 Uhr, geriet der Inhalt einer Mülltonne in der Brookstraße in 49692 Cappeln aus bislang unbekannter Ursache in Brand, wodurch diese und in der Folge auch ein dahinter befindlicher Baumstumpf beschädigte wurde. Die freiwillige Feuerwehr in Cappeln konnte den Brand löschen.

