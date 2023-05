Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Festnahme eines Jugendlichen nach zwei Gewaltdelikten in Lastrup

Am 27. April 2023, gegen 18.00 Uhr forderte ein 16-jähriger Tatverdächtiger zunächst einen jüngeren Jugendlichen auf, in die Wallstraße zu kommen. Sodann gingen beide in einen angrenzenden Wald, wo der Tatverdächtige das Opfer getreten und geschlagen haben soll. Zudem soll er versucht haben, Geld und ein Handy von seinem Opfer zu erpressen.

Dann etwa eine Stunde später wartete der Tatverdächtige erneut im Bereich der Wallstraße auf ein Kind. Als das Kind mit Freunden am Tatort eintraf, schlug er das Opfer u.a. mehrfach und drohte ihm. Auch hier versuchte er Geld sowie ein neues Handy einzufordern.

Beiden Opfern wurde derart zugesetzt, dass diese zunächst in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach intensiven Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Durchsuchungs- und ein Haftbefehl beantragt, welche durch einen Richter erlassen wurden. Die Beschlüsse wurden am gestrigen Tag umgesetzt und der Jugendliche wurde festgenommen und zur Dienststelle nach Cloppenburg gebracht. Heute wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der Jugendliche befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Cloppenburg - Container aufgebrochen

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr gingen bislang unbekannte Personen einen verschlossenen Container eines Elektromarktes in der Cappelner Straße an und entwendeten darin befindliche Elektroaltgeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 16.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Autofahrer aus Großenkneten auf der Emsteker Straße. Hier konnten die Polizeibeamten einen auffälligen Geruch wahrnehmen. Bei einer Nachschau wurde mutmaßliches Marihuana aufgefunden. Dieses wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 17.50 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein LKW in Schlangenlinien auf der 213 in Richtung Cloppenburg unterwegs sei. Die Polizeibeamten konnten einen 63-jährigen Fahrer vor dem Industriezubringer antreffen und kontrollieren. Hier mussten sie feststellen, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Sicherheitsleistung genommen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25. Mai 2023, um 17.20 Uhr fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Emsteker Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 7.50 Uhr fuhr ein 14-jähriges Mädchen mit einem Pedelec auf dem linksseitigen Geh- und Radweg in Richtung Bethen. An der Kreuzung Osterstraße/Hinterm Wall überquerte sie die Kreuzung, obwohl die Ampel Rotlicht zeigte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Garrel. Dieser hatte die Straße Hinterm Wall befahren. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 15.34 Uhr fuhr eine 67-jährige Autofahrerin aus Lindern auf der Poststraße in Richtung Kreisverkehr und verlangsamte ihre Geschwindigkeit, um den kreuzenden Radverkehr durchzulassen. Ein 10-jähriger Junge war mit seinem Fahrrad fahrend auf dem Geh- und Radweg unterwegs, um die Poststraße in Richtung Bahnhofsallee zu kreuzen. Hier kam es dann zur Kollision mit der Autofahrerin. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 17.10 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Quakenbrück auf der B68 in Richtung Quakenbrück. In Höhe der Einmündung zur Eichenallee musste der Autofahrer verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende 27-jährige Autofahrer aus Essen(Oldenburg) fuhr auf und es entstand Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 22-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag 25. Mai 2023, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße und beschädigte dabei einen geparkten Chrysler Grand Cherokee. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 16.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Beverbrucher Straße in Richtung Garrel und kollidierte hier mit einem aus der Bunzlauer Straße kommenden 56-jährigen Autofahrer aus Garrel, der die Straße queren und in die Sager Straße fahren wollte. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde eine Lichtzeichenanlage beschädigt. Der 25-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

