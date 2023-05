Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Achtung vor Taschendieben

Cloppenburg/Vechta (ots)

In den vergangenen Tagen haben Taschendiebe in der Region ihr Unwesen getrieben:

Damme - 2 x Diebstahl einer Geldbörse

Zwei Frauen, 79 und 68 Jahre, wurden am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 11.00 Uhr beim Einkaufen in einem Discountermarkt an der Wiesenstraße sowie in der Hunteburger Straße bestohlen. In beiden Fällen wurden durch Unbekannte die Geldbörsen aus den Handtaschen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, in der Zeit von 12.10 Uhr bis 12.40 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Falkenweg die Geldbörse einer 70-jährigen Frau aus deren mitgeführter Einkaufstasche. Zur genannten Zeit hielt sich die 70-Jährige für Einkäufe in dem dort ansässigen Lebensmittelmarkt auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einer Handtasche die Geldbörse einer 79-jährigen Frau. Sie befand sich für Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Rechterfelder Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 72-jährigen Frau aus der Jackentasche. Zur genannten Zeit hielt sich die Frau für Einkäufe in dem dort ansässigen Lebensmittelmarkt auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus der Jackentasche einer 59-jährigen Frau. Sie befand sich zu dieser Zeit in einem Discountermarkt in der Straße Am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Aus diesem Anlass wollen wir nochmals auf diese Tipps hinweisen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Infos finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell