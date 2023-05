Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Dieseldiebstahl

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 22.50 Uhr, verschafften sich drei Tatverdächtige u.a. aus Menslage Zugang zu einem Grundstück eines Gestüts in der Straße Bögel. Dort zapften sie ca. 200 Liter Diesel aus einem Dieselfass ab. Während der Tat wurden sie von einer Anwohnerin bemerkt und flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle drei Tatverdächtigen festgestellt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 7.40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Saterland auf der Mühlenstraße und wollte nach links in Richtung Mühle abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einer auf dem Gehweg fahrenden 50-jährigen Fahrradfahrerin aus dem Saterland, die von der Straße An der Kirche in Richtung Mühlenstraße fuhr. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Barßel auf der Straße Zum Walde und wollte auf die bevorrechtigte Dorfstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 25-jährigen Autofahrerin aus Bösel. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell