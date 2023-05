Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 22. Mai 2023, 16.00 Uhr und Mittwoch, 24. Mai 2023, 9.30 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Brookstraße ein, welches derzeit renoviert wird, und entwendeten Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Drogen und Alkohol

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, um 20.16 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Hauptstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille und der Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, gegen 9.00 Uhr, fuhr ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer auf der Straße Am Stadtparkt und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Jugendliche unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Cappeln die Heinrich-Beckermann-Straße in Richtung der Tenstedter Straße. Am Ende der Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer von links kommenden 82-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Cappeln. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht, 24. Mai 2023, 22.00 Uhr auf den 25. Mai 2023, 8.00 Uhr, kam es bei einem Barbershop in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person hatte die Scheibe eingeschlagen. Außerdem wurde dabei auch Inventar beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

