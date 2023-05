POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Duo versucht Mann zu überfallen Am Mittwoch, 25. Mai 2023, gegen 00.25 Uhr, forderten zwei unbekannte junge Männer am Neuen Markt von einem 51-jährigen Mann unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Geldbörse. Als sich dieser weigerte, schlugen sie ihn. Da sich der 51-Jährige zur Wehr setzte, ließen sie von ihm ab und flüchteten mit der Nordwestbahn in Richtung ...

