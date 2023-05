Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl

Am Dienstag, 23. Mai 2023, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person während des Einkaufs in der Straße Am Mühlencenter die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche einer 85-jährigen Frau. Anschließend hob die unbekannte Person Geld ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Montag, 22. Mai 2023, zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Soestenstraße von einem Pedelec einen dort angebrachten Bordcomputer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 23. Mai 2023, zwischen 8.30 Uhr und 10.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person im Vorbeifahren mit einem Fahrzeug den geparkten VW Golf, welcher in der Cloppenburger Straße in einer Parkbucht gegenüber eines Frisörsalons stand. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 9.45 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi A3 Sportback, welcher auf einem Schotterparkplatz in der Pfarrer-Ferneding-Straße stand. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

