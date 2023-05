Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und Heimatbund Oldenburger Münsterland ehren besondere Fälle der Zivilcourage aus dem Jahr 2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Abend des 23. Mai 2023 fand im Rathaus Cloppenburg der sog. Delegiertentag des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland statt, in dessen Rahmen traditionell die Auszeichnung für Zivilcourage der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erfolgt.

Im Rahmen dieser seit Jahren in Kooperation durchgeführten Veranstaltung, zeichneten Polizeidirektor Walter Sieveke, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Stefan Schute, Präsident des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland sowie die neu gewählte Präsidentin Manuela Honkomp, insgesamt vier Bürgerinnen und Bürger aus dem Oldenburger Münsterland für die von ihnen gezeigte Zivilcourage aus.

"Diese Menschen haben Mut und Herz gezeigt und sind geistesgegenwärtig eingeschritten, als ihre Mitmenschen Hilfe benötigten. Das verdient Respekt und unsere Anerkennung", betonte Walter Sieveke und führte weiter aus: "Sie sind Vorbilder und ich bin stolz, dass es Menschen wie sie gibt, die ihre Augen nicht vor Unrecht oder Menschen in Not verschließen."

In einer Ansprache stellte er die Bedeutsamkeit ihres Handelns dar und sprach die vier Geehrten direkt an: "Ich danke Ihnen für Ihr beherztes und couragiertes Einschreiten. Sie haben damit Großes für unser gesellschaftliches Miteinander geleistet. Ich hoffe, dass auch andere Ihrem Beispiel folgen werden, sollte es notwendig sein."

Die der Auszeichnung zugrundeliegenden Sachverhalte werden nachstehend dargestellt:

Am Montag, 21. März 2022, gegen 18:38 Uhr, kam an der Thülsfelder Straße in Friesoythe eine alleinbeteiligte 20-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall geriet der Pkw in Brand. Die bewusstlose Verunfallte wurde durch den Ersthelfer Georg Wilken aus dem Pkw geholt und rettete der jungen Frau nach Einschätzung der eingesetzten Kollegen dadurch selbstlos das Leben. Herr Wilken war zu dem Unfallzeitpunkt durch eine Gehbehinderung selbst in der Bewegung eingeschränkt.

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5177124

Am Montag, 9. Mai 2022, gegen 18:00 Uhr, beobachtete Viktor Hagstätter einen 16-jährigen Jugendlichen, wie er versuchte, ein Damenrad am Bahnhof in Lohne zu entwenden. Herr Hagstätter verhinderte die weitere Tatausführung und hielt den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Fahrrad des zunächst unbekannten Eigentümers wurde sichergestellt. Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5218065

Am Dienstag, 16. August 2022, gegen 01:25 Uhr, kam es im Zusammenhang mit dem Stoppelmarkt zu einem Raub auf einen 30-jährigen Mann aus Emstek. Das Opfer wurde auf dem Nachhauseweg von mindestens zwei Männern unvermittelt in den Graben gestoßen und in den Schwitzkasten genommen. Dabei entrissen sie ihm sein Handy. Auf die Tat wurden Lucia Menke und Lennart Ostmann aufmerksam. Die beiden machten sich bemerkbar, so dass die Täter flüchteten. Sie kümmerten sich zunächst um das Opfer. Herr Ostmann setzte dann den Tätern nach, entdeckte sie versteckt hinter einer Hecke. Dort kam es zu einem Gerangel, wobei der Zeuge u. a. das Handy des Opfers zurückerlangen konnte. Das Opfer und die beiden zu Ehrenden wurden bei der Tat nicht verletzt. Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5298378

Tipps und Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie auf folgender Internetseite: https://www.zivile-helden.de/gewalt/6-tipps-fuer-richtiges-verhalten-in-gewaltsituationen/

