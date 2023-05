Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

Am Montag, 22. Mai 2023, gegen 11.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse eines 60-jährigen Mannes, welcher sich zu dieser Zeit an der Kasse eines Supermarktes in der Keetstraße befand. Er hatte die Geldbörse kurz auf dem Warenband liegengelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Von Sonntag, 21. Mai 2023, 21.00 Uhr bis Montag 22. Mai 2023, 07.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Sophienstraße beide ukrainischen Kennzeichenschilder eines Toyota Landcruiser. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Kfz

Am Samstag, 20. Mai 2023, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Citroen Jumper eine Geldbörse. Das Fahrzeug stand in der Lange Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. Mai 2023, 10.00 Uhr und Montag, 22. Mai 2023, 8.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Firma in der Badberger Straße ein. Sie entwendeten mehrere Motorsägen, Führungsschienen, Ketten für Motorsägen sowie zwei Koffer mit Analysegeräten. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Fahrräder aus Abstellraum entwendet

Am Montag, 15. Mai 2023, zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Abstellraum eines Wohnhauses in der Straße Am Markt drei E-Bikes der Marken KTM Macina Gran 510 (2x) sowie Gazelle Arroyo C8 HMB. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Bakum - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 18. Mai 2023, 22.00 Uhr bis Freitag, 19. Mai 2023, 09.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Ortsteil Vestrup, in der Vestruper Dorfstraße, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer, ETH. Das Rad war verschlossen gegenüber der Kirche abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/95971-0) entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Mai 2023, 20.30 Uhr und Montag, 22. Mai 2023, 6.25 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen in einen Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften in der Dinklager Straße und versuchten hier in den Aufenthaltsraum eines Discountermarktes einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Brand einer Lagerhalle

Am Dienstag, 23. Mai 2023, gegen 3.00 Uhr entdeckte ein Polizeibeamter während der Streifenfahrt auf der Bakumer Straße in Höhe der Oldenburger Straße eine Qualmwolke über einer ca. 1600 m² großen Lagerhalle in der Oldenburger Straße. Er forderte die Feuerwehr an, welche nur wenige Minuten später eintraf. Die Halle stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auch auf ein vorgelagertes Einfamilienhaus an der Bakumer Straße überzugreifen. Die Bewohner des Hauses wurden daher durch die Polizei zur Sicherheit evakuiert und aus dem Gefahrenbereich gebracht. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus sowie eine angrenzende Produktionshalle konnte im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Bakumer Straße sowie die B69 wurden für die Löscharbeiten voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine Absperrung und Umleitung aufgebaut. Im Einsatz waren mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Vechta mit ca. 250 Einsatzkräften. Ihnen gelang es den Brand abzulöschen. In der Lagerhalle waren nach bisherigen Erkenntnissen u.a. Verpackungsmaterialen gelagert. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und die geschätzte Schadensumme befindet sich in einem siebenstelligen Bereich.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. Mai 2023, 02.14 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 27-Jährige händigte allerdings einen griechischen Führerschein aus, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Fälschung handelt.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 22. Mai 2023, 22.20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit einem Pkw den Visbeker Damm, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,5 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, 22. Mai 2023, 17.42 Uhr befuhr ein Kleinkraftradfahrer aus Vechta den Kreisverkehr der Falkenrotter Straße aus Richtung Petersburger Straße. Auf Höhe der Fußgänger- und Radfahrerfurt kreuzte eine 22-jährige Frau aus Vechta mit einem Pedelec die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Kleinkraftradfahrer so stark ab, dass er stürzte und mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 22. Mai 2023, gegen 18.00 Uhr, wollte eine 46-jährige Autofahrerin aus Dinklage von der Rombergstraße in die Drostestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der falschen Seite, auf dem Gehweg fahrenden Pedelecfahrerin aus Dinklage. Die 81-jährige Pedelecfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

