Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unbekannte Person/en schmiert/schmieren Drohungen an Sporthalle

Am vergangenen Wochenende besprühte mindestens eine unbekannte Person das Schulgebäude am Lattweg mit roter und schwarzer Farbe. Außerdem wurde eine angrenzende Sporthalle in der Straße "Dornbusch" ebenfalls - hier mit einer Drohung - beschmiert. Die Polizei hat bereits Sonntagnacht die Ermittlungen aufgenommen, führt Sicherheitsmaßnahmen durch und steht im engen Kontakt mit der Schulleitung. Weitere Maßnahmen werden eng mit der Schule abstimmt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell