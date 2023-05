Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Dinklage - Diebstahl einer Umhängetasche

Am Samstag, 20. Mai 2023, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 22.20 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Kösters Gang die Umhängetasche eines 15-Jährigen samt Inhalt. Der Jugendliche hatte seine Umhängetasche auf dem Fußballplatz hinter der Oberschule kurzzeitig unbeobachtet abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Geräteschuppen

Von Samstag, 20. Mai 2023, 23.30 Uhr bis Sonntag 21. Mai 2023, 10.45 Uhr brachen unbekannte Personen in der Petersburger Straße in einen Geräteschuppen auf dem Grundstück eines Wohnhauses ein. Entwendet wurde ein Pedelec des Herstellers KTM, ein Pedelec des Herstellers Pegasus, Opero EVO5 sowie beide Ladegeräte und ein Akkubohrer des Herstellers Makita. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 19. Mai 2023, 20.00 Uhr bis Sonntag 21. Mai 2023, 11.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen am Sprengepielplatz, auf ein Grundstück eines Wohnhauses. Hier brachen sie von einem verschlossen abgestellten Pedelec des Herstellers Gazelle, Ultimate c Belt, das Tachometer samt Halterung ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Donnerstag, 18. Mai 2023, 16.00 Uhr bis Samstag, 20. Mai 2023, 09.00 Uhr zerstachen unbekannte Personen in der Friedrich-Kenkel-Straße zwei Reifen eines Pkw des Herstellers Mercedes-Benz, E 350 Bluetec. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 21. Mai 2023, 21.16 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Lohner Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt. Der Halter des Pkw, ein 38-jähriger Mann aus Lohne, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Bakum - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 18. Mai 2023, 22.00 Uhr bis Freitag, 19. Mai 2023, 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Vestruper Dorfstraße ein grünes Pedelec des Herstellers RALEIGH, Dundee LTD. Das Rad stand zur Tatzeit verschlossen gegenüber der Kirche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum, (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 19. Mai 2023, 20.00 Uhr bis Samstag, 20. Mai 2023, 11.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Kolpingstraße ein verschlossenes, schwarzes Pedelec des Herstellers Herclues, Future Sport 1-9. Es stand vor einem dortigen Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

