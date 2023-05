Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. Mai 2023, 19.00 Uhr und Freitag, 19. Mai 2023, 02.00 Uhr kam es in der Goethestraße zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun. Ein komplettes Zaunelement wurde aus der Verankerung getreten bzw. gerissen, bei einem weiteren Zaunelement wurden Teile abgebrochen. Im Verlauf der Goethestraße wurden zudem mehrere Abfalltonnen umgestoßen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim der Polizei Friesoythe (04491/93390) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell