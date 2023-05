POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

49688 Lastrup - Einbruchdiebstahl in ein Gartenhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 19. Mai 2023, 23:00 Uhr und Samstag, 20. Mai 2023, 08:00 Uhr brach bislang unbekannte Täterschaft mittels eines Hebelwerkzeugs die verschlossene Tür eines Gartenhauses in der Straße Moorkamp auf. Hierbei wurden div. Möbel von der Terrasse und Haushaltsinventar aus dem Gartenhaus entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472-932860 entgegen.

49688 Lastrup - Einbruchdiebstahl in ein Lagerhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 19. Mai 2023, 23:00 Uhr und Samstag, 20. Mai 2023, 11:30 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs Zugang zu einem Lager in der Bahnhofstraße. Hierbei wurde ca. eine halbe Palette mit Pflanzenschutzmitteln entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472-932860 entgegen.

49624 Löningen- Brand an einem Reihenhaus

Am Samstag, den 20.Mai 2023 geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Holztor an einem Reihenhaus in der Straße Drosselweg in Brand. Die Feuerwehr aus Löningen war mit 15 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es entstand nur geringer Schaden an dem Holztor.

49692 Cappeln- Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, den 20. Mai 2023 gegen 21:48 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Ummern die Haupstraße von Elsten kommend in Richtung Sevelten. Im Ausgang einer Rechtskurve kam er von links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Cloppenburg transportiert.

