Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI CLP

VEC

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Unfall mit Lkw auf der B213 / Vollsperrung B213

Am Samstagmorgen, gegen 05.12 Uhr, kam es auf der B213, zwischen Kneheim und Lastrup zu einem Verkehrsunfall. Hier war ein Lkw mit Anhänger alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer aus Legden wurde hierbei leicht verletzt und stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Alcotest ergab eine AAK von 0,38 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Eine Vollsperrung der B213 in dem Bereich zwecks Bergung ist erfolgt und wird vermutlich bis Mittags andauern.

Löningen - Tödlicher Unfall

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, kam es auf der K328 in der Nähe von Löningen zu einem VU, als ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw aus Löningen in Rtg. Ehren fuhr. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell