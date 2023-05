POL-CLP: Pressemeldung Brand Peheim

Cloppenburg/Vechta (ots) - Einsatzverlauf "Tante Mia tanzt" Am Donnerstag, 18. Mai 2023, fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta das Festival "Tante Mia tanzt" statt. Wie in der Vergangenheit auch war gestern ein starker überregionaler Besucherandrang festzustellen. In der Spitze hielten sich bis zu 20.000 Besucher auf dem Veranstaltungsgelände auf. Ab 19.00 Uhr verließen erste Gäste das Veranstaltungsgelände. ...

mehr