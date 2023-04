Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ausweichmanöver endet auf der Leitplanke

Albig (ots)

Aufgrund einer Vollsperrung an der Anschlussstelle Biebelnheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117706/5485470) und des daraus entstandenen Rückstaus auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz, ereignete sich am 13.04.23, gegen 14:25 Uhr, ein weiterer Verkehrsunfall im Stauende auf Höhe des Autobahnkreuz Alzey. Der 64-jährige Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin fuhren dabei zunächst auf der linken Fahrspur auf das Stauende zu. Von diesem überrascht, lenkt der Fahrer seinen Pkw über die rechte Fahrspur in Richtung des Seitenstreifens, um eine Kollision zu verhindern. Dort verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt frontal auf die beginnenden Leitplanken auf. Der Pkw rutscht daraufhin weitere hundert Meter auf den Leitplanken, bis er letzten Endes auf ihnen zum Stehen kommt. Die beiden Fahrzeuginsassen können sich anschließend selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und bleiben unverletzt. Der Pkw muss mittels eines Krans durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Durch den Unfall werden Teile der Leitpanke beschädigt. Zudem entsteht an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 17.000 Euro.

