Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Personen im Gleis behindern S-Bahnverkehr

Rostock (ots)

Am vergangenen Samstag, den 28. Mai 2022 legte eine 15-Jährige kurzfristig den S-Bahnverkehr zwischen Warnemünde und Rostock lahm. Gegen 22:30 Uhr konnte der Triebfahrzeugführer einer am Haltepunkt Evershagen stehenden S-Bahn beobachten, wie eine junge Frau unvermittelt in die Gleise sprang. Gleichzeitig sprangen zwei weitere Jugendliche in die Gleise, um die junge Frau aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Durch den Triebfahrzeugführer wurde unverzüglich per Funknotruf die nächste planmäßig abfahrende S-Bahn aus Warnemünde gewarnt und konnte vor Erreichen des Haltepunktes Evershagen zum Halt gebracht werden. Durch den Sprung in die Gleise zog sich die 15-Jährige Verletzungen an den Beinen zu, woraufhin ein Rettungswagen verständigt wurde. Zudem konnte bei der jungen Frau merklicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Messung des Atemalkoholwertes wurde verweigert. Da die Jugendliche sich laut Aussagen der Rettungswagenbesetzung in einem stabilen Zustand befand, wurden die Erziehungsberechtigten verständigt, welche diese vor Ort von den Bundespolizisten übernahmen. Durch den Vorfall kam es bei vier S-Bahnzügen zu insgesamt 20 Minuten Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell