Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kleinwagen gerät nach Unfall in Brand - Fahrer schwer verletzt

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 12.4.2023 gegen 23:37 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Parkplatz Wiesbach und der Anschlussstelle Gau-Bickelheim. Dort fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Kleinwagens aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck eines Sattelzugaufliegers. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Sein Auto geriet durch den Unfall in Brand. Der noch ansprechbare 22-Jährige konnte durch Ersthelfer aus seinem PKW geborgen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Anschließend wurde der junge Mann in die Uniklinik nach Mainz gebracht. Sein Auto brannte vollständig aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 18.000 Euro. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt. An seinem Auflieger entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn 61 bei Bornheim bis zur Löschung des Brandes teilweise voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Feuerwehr Alzey löschte den Brand. Kräfte der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim reinigten im Anschluss die Fahrbahn. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, 21 Kräfte der Feuerwehr Alzey, Kräfte der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sowie der Rettungsdienst mit Notarzt mit insgesamt fünf Kräften. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und bittet mögliche Unfallzeugen, die nicht mehr vor Ort waren, sich unter der Nummer 06701-9190 zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell