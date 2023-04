Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall mit vier PKW - Autobahn über Stunden gesperrt

A 61/Dintesheim/Rheinhessen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 61 bei Dintesheim kam es am 02.04.2023 gegen 21:15 Uhr. Die Autobahn Richtung Koblenz musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen musste zunächst eine 20-jährige PKW-Fahrerin kurz vor dem Parkplatz Langwiese verkehrsbedingt bremsen. Sie verlor dabei die Kontrolle über ihren Opel und geriet ins Schleudern. Hierdurch kollidierte sie zunächst mit der Mittelleitplanke und dann mit dem PKW eines 22-Jährigen, der mit seinem Seat auf der rechten Spur fuhr. Durch diesen Aufprall kippte der Opel auf die Seite und blieb auf der linken Spur liegen. Die 20-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der Seat des 22-Jährigen geriet durch den Aufprall ebenfalls ins Schleudern und kam auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Hier wiederum konnte ein nachfolgender 60-jähriger nicht rechtzeitig zum Stehen kommen und prallte auf den Seat des 22-Jährigen. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt, seine 23-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Zuletzt prallte noch eine 28-jährige Frau mit ihrem VW auf den Wagen des 60-jährigen. Sie und ihre 29- und 2-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Sämtliche am Unfall beteiligen Personen wurden in Krankenhäuser in Mainz, Worms und Ludwigshafen verbracht. Den Gesamtschaden an allen vier PKW schätzt die Polizei auf mindestens 36.000 Euro. Im Einsatz waren zwei Streifen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, zwei Streifen der Polizei Alzey und eine der Polizei Worms, 29 Kräfte der Feuerwehr, 23 Kräfte vom Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim mit drei Kräften. Der Verkehr wurde ab Gundersheim von der Autobahn abgeleitet. Die A 61 war für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn bis gegen 1:40 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun in der Folge, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell