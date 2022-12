POL-NE: Polizei hält alkoholisierten Autofahrer an und findet Drogen - Festnahme

Neuss (ots) - Am Dienstagmorgen (20.12.), gegen 7:45 Uhr, wurde eine 77 Jahre alte Fußgängerin aus Neuss beim Überqueren der Fahrbahn schwer verletzt. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin aus Neuss hatte die Seniorin an der Kreuzung An der Eiche / Jakob-Herbert-Straße beim Linksabbiegen übersehen und angefahren. Die Seniorin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr