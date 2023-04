Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfälle in Baustelle

A 61/Stromberg (ots)

Zu leichteren Auffahrunfällen, die sich jeweils im Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West ereigneten kam es am 10.4.2023 gegen 12:20 Uhr und 13:10 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dort mussten in Höhe eines Fahrbahnteilers jeweils PKW abbremsen, was die jeweils nachfolgenden PKW-Fahrer zu spät bemerkten und aufgrund nicht ausreichendem Sicherheitsabstand dann auffuhren. Es blieb jeweils bei Sachschäden und es wurde niemand verletzt. Infolge des ersten Unfalles kam es zudem noch zu einem Folgeunfall, bei dem insgesamt 3 PKW im sich bildenden Rückstau aufeinander fuhren. Auch hier blieb es bei Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro.

