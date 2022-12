Polizei Bonn

POL-BN: Aktuelle Ermittlungen zu Wohnungseinbruch in Bonn-Vilich - Kripo sucht weitere Zeugin

Bonn (ots)

Am 14.12.2022, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der Schillerstraße in Bonn-Vilich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus - die Tatverdächtigen verließen den Tatort schließlich unerkannt.

Siehe auch Pressemeldung vom 15.12.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5394999

Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariat 13 ergaben sich Hinweise auf eine Radfahrerin, die zu der Tat eine weitere Zeugin bat, die Polizei zu informieren.

Die Ermittler bitten diese Zeugin (Radfahrerin) sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

