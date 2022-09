Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220929-2: Polizei fahndet nach flüchtigem Räuber - Tatverdächtiger drohte Angestelltem mit Machete

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen (29. September) hat ein bislang unbekannter Mann den Mitarbeiter (59) einer Hotel- und Saunaanlage in Kerpen bei Reinigungsarbeiten im Gebäude überrascht und mit einer Machete bedroht. Der flüchtige Angreifer soll etwa 18 bis 28 Jahre alt und schlank sein. Er habe eine geschätzte Körpergröße von 170 bis 180 Zentimetern. Zur Tatzeit soll er schwarze Kleidung, eine schwarze Kappe, einen schwarzen Rucksack mit gelbem Logo, Schuhe mit gelben und grünen Streifen sowie eine blaue medizinische Maske im Gesicht getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen hielt sich der Verdächtige gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz der Hotel- und Saunaanlage am Europaring auf. Der Mitarbeiter habe ihn um circa 4.20 Uhr angesprochen, woraufhin er in unbekannte Richtung wegging. Etwa eine Stunde später habe der Verdächtige den 59-Jährigen in der Küche des Hotels überrascht. Unter Vorhalten einer Machete habe er den Geschädigten zu einer verschlossenen Bürotür geführt und das Öffnen der Tür gefordert. Der Unbekannte soll darauf ein Werkzeug aus seinem Rucksack genommen und versucht haben die Tür gewaltsam aufzuhebeln. Ohne Beute flüchtete der Täter letztlich in Richtung eines Schnellrestaurants am Kreisverkehr der Kerpener Straße.

Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei sicherten bereits Spuren am Tatort und haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell