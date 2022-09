POL-OG: Gaggenau - Katze verletzt, Zeugen gesucht

Ottenhöfen (ots) - Ein bislang unbekannter Schütze soll am Dienstag im Bereich Heidenbach zwischen 18 und 19 Uhr in einem Dammwildgehege ein Muttertier mit einer bislang unbekannten Schusswaffe erlegt haben. Zur besagte Zeit sollen in diesem Bereich auch Fahrzeuge unterwegs gewesen sein. Die Ermittler des Polizeirevier Achern/Oberkirch bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07841 7066-0. /ag Rückfragen bitte an: ...

