Einsatzverlauf "Tante Mia tanzt"

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta das Festival "Tante Mia tanzt" statt.

Wie in der Vergangenheit auch war gestern ein starker überregionaler Besucherandrang festzustellen. In der Spitze hielten sich bis zu 20.000 Besucher auf dem Veranstaltungsgelände auf.

Ab 19.00 Uhr verließen erste Gäste das Veranstaltungsgelände. Nach Programmende und Einstellung des Getränkeausschanks verlief der Abreiseverkehr in der Nacht ohne besondere Vorkommnisse.

Die gesamte Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht in der Gesamtheit friedlich und störungsfrei.

Die Polizei musste lediglich vereinzelt eingreifen und entsprechende Ermittlungsverfahren einleiten: Es wurden im Rahmen der Veranstaltung acht Körperverletzungsdelikte sowie vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 19. Mai 2023 zwischen 1.00 Uhr und 1.30 Uhr, war ein 42-jähriger Fußgänger aus Vechta mit seinem Fahrrad im Bereich Dornbusch unterwegs, als er unvermittelt von zwei bis drei unbekannten männlichen Personen angegriffen worden sei. Dabei wurde er im Bereich des Knies durch einen unbekannten Gegenstand verletzt. Die Männer sollen 40-50 Jahre alt gewesen sein und jeweils einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug getragen haben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelecs

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, 00.44 Uhr begab sich eine unbekannte Person in der Mühlbachstraße in einen Carport eines Wohnhauses. Hier entwendete die Person ein verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Amsterdam. Ein zuvor benutztes Fahrrad ließ er am Tatort zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 0444-96722-0).

Dinklage - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17. Mai 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 18. Mai 2023, 12.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Restaurant in der Quakenbrücker Straße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, 02.00 Uhr warfen unbekannte Personen in Klemensstraße einen Knallkörper auf den Balkon einer im 2. Obergeschoss gelegenen Wohnung. Durch die Explosion des Knallkörpers wurde der Bodenbelag des Balkons beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.20 Uhr parkte ein 32-jähriger Mann aus Vechta seinen grauen Audi A6 auf einem Parkplatz an der Füchteler Straße. Als der Fahrzeugführer wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er mehrere Kratzer und Abriebspuren am rechten Frontflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 4000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen unter Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Straße Vosshödge und wollte auf die B214 abbiegen. Zu dieser Zeit fuhr der vorfahrtsberechtigte 22-jährige Autofahrer aus Bielefeld auf der Bundesstraße in Richtung Gehrde. Als der Dinklager abbog, kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden der 28-jährige Fahrer, der 22-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrerin schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 28-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, in der Zeit von 12.40 Uhr bis 13.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Oldenburger Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 65-jährigen Frau aus deren Jackentasche. Zur genannten Tatzeit hielt sie sich für Einkäufe in einem dort ansässigen Lebensmittel-Discounter auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Bedrohung

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, zwischen 12.45 Uhr und 12.50 Uhr, wurde ein 31-jähriger Autofahrer sowie sein Beifahrer während der Fahrt bedroht. Hierbei hatten sie sich zunächst drei Jugendlichen genährt. Einer der mutmaßlich Jugendlichen bedrohte sie mit einer augenscheinlichen Pistole. Dieser soll ca. 170 cm groß, ca. 16 bis 17 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Boxerhaarschnitt. Begleitet wurde er durch einen weiteren männlichen Jugendlichen sowie eine weibliche Jugendliche im gleichen Alter. Sie hatte lange, dunkle Haare und führte ein dunkelrotes Damenrad mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, in der Zeit von 12.16 Uhr bis 12.36 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Diepholzer Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 42-jährigen Frau. Die Geldbörse befand sich in der Handtasche, die am Körper getragen wurde. Zur genannten Tatzeit hielt sich die 42-Jährige für Einkäufe in dem dort ansässigen Lebensmittelgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl eines E-Scooters

Am Montag, 15. Mai 2023, in der Zeit von 21.50 Uhr bis 22.05 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Schneiderkruger Straße den E-Scooter des Herstellers Mi Pro 2 eines 21-Jährigen aus Visbek. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

