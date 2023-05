Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 17/18.05.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall -

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 38-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Gildestraße in Vechta, vom Wendehammer kommen in Fahrtrichtung der Kolpingstraße. In Höhe der Hausnummer 18 kreuzten zwei Fahrradfahrerinnen im Alter von 48 und 53 Jahren die Straße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Die beiden Fahrradfahrerinnen werden vom PKW erfasst und leicht verletzt. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen -

Am 17.05.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in 49429 Goldenstedt, Bruchweidenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Drebber musste verkehrsbedingt halten, weil ein vor ihm fahrendes Fahrzeug nach links in den Hainbuchenkamp abbiegen wollte. Dies erkannte ein nachfolgender 19-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des Mannes aus Drebber auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Goldenstedters gegen einen Baum geschleudert. Der Goldenstedter verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer aus Drebber verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluß abgeschleppt werden.

Vechta - Verfolgungsfahrt/ Zeugenaufruf -

Am 17.05.2023, 16:00 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt eines Kleinkraftrades in Vechta. Eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde am Stoppelmarkt in Vechta auf einen Roller aufmerksam, an dem das Versicherungskennzeichen verdeckt war. Ein Anhaltesignal wurde vom Rollerfahrer durch eine anschließende Flucht durch das Stadtgebiet Vechta missachtet. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des flüchtigen Rollerfahrers, es wurden Geschwindigkeiten bis zu 80 Km/h erreicht, wurde die Verfolgungsfahrt von der Polizei im Bereich Stukenborg abgebrochen. Zeugen des Vorfalles und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung -

Am 18.05.2023; 04:26 Uhr, kommt es auf dem Rasthof Oldenburger Münsterland in Bakum zwischen zwei geparkten LKW zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen rollt ein LKW bei leichtem Gefälle rückwärts und kollidiert mit dem dahinter geparkten LKW. Bei der Verkehrsunfallaufnahme gegen 08:00 Uhr wird beim Fahrer des unfallverursachenden LKW eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es erfolgte die Entnahme von zwei Blutproben. Der Schaden am beschädigten LKW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Vechta - Trunkenheitsfahrt-

Am 18.05.2023; 22:00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta die Münsterstraße in Vechta. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es erfolgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell