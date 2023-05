POL-CLP: Pressemitteilung 17./18.05.23

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Einbruch in Schulgarage In der Zeit zwischen Montag, den 1. Mai 2023, gegen 12.00 Uhr und Dienstag, den 16. Mai 2023, um 09.14 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Garage auf dem Sportplatz des Gymnasiums an der Willohstraße ein und entwendeten diverse Sportgeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen. ...

mehr