Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Beim Einsteigen erwischt

Am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 11.30 Uhr, drückten bislang unbekannte Personen das nicht verschlossene Küchenfenster einer Wohnung in der Peheimer Straße auf. Eine männliche Person betrat durch das Fenster die Küche und wurde durch den Bewohner ertappt und angesprochen. Daraufhin flüchteten die unbekannten Personen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Unbekannte soll ca. 165 bis 170cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Maske. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Unbekannte Person durchsucht Pkw

Am Dienstag, 16. Mai 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in die Umkleidekabine einer Sporthalle in der Schulstraße und entwendete aus einer Hose den Schlüsselbund samt Schlüssel für einen Opel. Der Wagen wurde dann mit dem Schlüssel geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde aus dem Pkw nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 16. Mai 2023, um 9.50 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Tankwagenfahrer aus Lindern auf der Linderner Straße (K357) in Richtung Lindern. Dieser wollte dann links in die Kleinenginger Straße abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 22-jähriger Transporterfahrer aus Rastede fuhr ungebremst auf. Der Rasteder wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 15. Mai 2023, zwischen 05.40 Uhr und 14.10 Uhr kam es auf einem Firmenparkplatz am Werner-Eckart-Ring zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Parken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16. Mai 2023, zwischen 14.45 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Kia Rio, welcher in der Straße Am Stadtpark stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell