Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl

An Dienstag, 16. Mai 2023, kurz nach 2.00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte, männliche Person eine unverschlossene Scheune in der Straße Hagstedt und entwendete ein Batterieladegerät sowie ein Batterieerhaltungsgerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Bakum - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Am Montag, 15. Mai 2023, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Harmer Straße Zugang zu einem Firmengebäude. Entwendet wurden große Mengen Fleisch und Werkzeuge. Weiterhin verschafften sie sich Zugang zur Werkstatt und einer Schleuse. Auch hier werden Werkzeuge sowie Werkzeugzubehör entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Lohne - In Praxis eingedrungen

In der Zeit zwischen Sonntag, 14. Mai 2023, 13.00 Uhr und Montag, 15. Mai 2023, 8.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Schuppen sowie in eine Praxis in der Deichstraße ein. Sie zerstörten Dekorationsgegenstände und durchsuchten den Schuppen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - E-Bike entwendet

Am Freitag, 12. Mai 2023, zwischen 7.15 Uhr und 13.49 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike der Marke Zündapp. Es stand gesichert in der Dammer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 15. Mai 2023, um 21.04 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Theodor-Tantzen-Straße, obwohl sie im Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13. Mai 2023, 08.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich an der Diepholzer Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannter Pkw-Fahrerin stieß beim Zurücksetzen ihres weißen Fiat 500 mit dem grauen Audi Q3 eines 73-jährigen Mannes aus Vechta zusammen. Dabei entstand Sachschaden. Die Fahrerin des Fiat 500 übergab eine nicht vergebene Handynummer und E-Mail Adresse. Sie soll ca. 20 bis 30 Jahre alt, schlank und ca. 170cm groß gewesen sein. Außerdem hatte sie dunkle, lange Haare und soll mit einer weißen Hose und einem hellgrünen Oberteil bekleidet gewesen sein, wie es oft Pflegekräfte tragen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 15. Mai 2023, 18.36 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt auf der Münsterstraße. Dabei fuhr er auf den vor ihm stehenden Pkw einer 25-jährigen Frau aus Vechta auf. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell