Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 07:00 und 07:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteil-nehmer die Horebstraße in Fahrtrichtung Herzogstraße. In Höhe der Hausnummer 72 streifte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 5000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle wurden Trümmerteile des verursachenden Fahrzeuges, unter anderem ein Außenspiegel mit schwarzem Gehäuse, aufgefunden.

Am Donnerstag, um 08:05 Uhr, wurde ein Skoda Octavia vor dem Kindergarten in der Maria-Theresien-Straße geparkt. Um 08:15 Uhr wurde die Fahrt nach Höheischweiler fortgesetzt. Die Fahrerin stellte dann erst dort beim Aussteigen einen größeren Schaden auf der Beifahrerseite fest, der vor dem Kindergarten verursacht worden sein muss. Schadenshöhe circa 6000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell